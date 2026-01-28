Локнянский округ получит субсидию на капремонт спортивного стадиона

На заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания депутатов 28 января был одобрен проект поправок в государственную программу Псковской области «Развитие физической культуры и спорта», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Для представления поправок в постановление «Развитие физической культуры и спорта» председатель парламентского комитета Александр Братчиков передал слово врио министра спорта региона Галине Овсовой.

Ключевое нововведение касается финансово-экономического обеспечения программы в соответствии с действующим и планируемым бюджетом области. Поправки разработаны для соблюдения требований Бюджетного кодекса РФ и регионального законодательства.

Еще одна поправка коснулась капитального ремонта объектов физической культуры муниципальной собственности. В бюджет региона будет выделена субсидия на капитальный ремонт в Локнянском муниципальном округе.

У врио министра спросили, будут ли субсидии для других муниципалитетов.

«По правилам федерального бюджета - не более одного объекта в год», - ответила Галина Овсова.

Проект постановления депутаты одобрили единогласно.