 
Спорт

Локнянский округ получит субсидию на капремонт спортивного стадиона

0

На заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания депутатов 28 января был одобрен проект поправок в государственную программу Псковской области «Развитие физической культуры и спорта», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Для представления поправок в постановление «Развитие физической культуры и спорта» председатель парламентского комитета Александр Братчиков передал слово врио министра спорта региона Галине Овсовой. 

Ключевое нововведение касается финансово-экономического обеспечения программы в соответствии с действующим и планируемым бюджетом области. Поправки разработаны для соблюдения требований Бюджетного кодекса РФ и регионального законодательства.

Еще одна поправка коснулась капитального ремонта объектов физической культуры муниципальной собственности. В бюджет региона будет выделена субсидия на капитальный ремонт в Локнянском муниципальном округе.  

У врио министра спросили, будут ли субсидии для других муниципалитетов. 

«По правилам федерального бюджета - не более одного объекта в год», - ответила Галина Овсова. 

Проект постановления депутаты одобрили единогласно. 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026