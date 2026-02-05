Псков примет турнир Первой лиги чемпионата РФ по мужскому волейболу

Псков станет площадкой для турнира Первой лиги чемпионата России по волейболу среди мужских команд в предстоящие выходные, 7 и 8 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил президент Псковской областной федерации волейбола Сергей Иванов.

Матчи пройдут в спортивной школе олимпийского резерва «Барс», расположенной по адресу: Набережная реки Великой, 16.

Субботний игровой день, 7 февраля, целиком посвящен выступлениям местной команды — волейбольного клуба «Рубеж». Псковские спортсмены проведут два матча подряд: в 10:00 против СШОР «Тверь», а в 12:00 — против новгородского волейбольного клуба «Кураж».

В воскресенье, 8 февраля, в 10:00 на площадке встретятся гости — команды «Кураж» и «Тверь».

По словам Сергея Иванова, волейбольный клуб «Рубеж» базируется на спортсменах из города Пскова, в состав которого входят работающие граждане, студенты и несколько школьников.

«Наша команда уже выиграла две игры, заняв первое место. Сейчас по результатам второго тура, если они выиграют две игры, они автоматически проходят в финал чемпионата России зоны СЗФО, который пройдет ориентировочно в марте-апреле», — отметил Сергей Иванов.

Победа в обеих предстоящих играх откроет псковской команде прямой путь в финальный этап соревнований, где будут разыграны места для выхода в более высокий дивизион.