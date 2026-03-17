Круглый стол с участием титулованных спортсменов стартовал в Пскове

Круглый стол на тему «Комплексный подход к развитию спорта на территории Псковской области: массовость или высшие достижения?» стартовал сегодня в правительстве Псковской области, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Мероприятие будет состоять из трех блоков. В первом выступят такие именитые спортсмены как Герой России, сенатор Российской Федерации, трехкратный победитель Олимпийских игр по греко-римской борьбе Александр Карелин, депутат Государственной Думы, трехкратная победительница Олимпийских игр по фигурному катанию Ирина Роднина, депутат Государственной Думы, мастер спорта России международного класса по боксу Дмитрий Пирог. 

Второй блок посвятят вопросам интеграции ветеранов специальной военной операции в сферу физической культуры и спорта. В его рамках выступят заместитель директора высших достижений Центра спортивной подготовки сборных команд России, заслуженный мастер спорта России по плаванию Андрей Арбузов и ветеран СВО Игорь Пучков.

 

Третий блок будет посвящен развитию спорта в Псковской области. С докладами выступят депутат Псковской городской Думы по округу №3, президент Федерации хоккея на траве России Антон Мороз, врио министра спорта Псковской области Галина Овсова и другие деятели спорта в регионе.

