 
Спорт

Чемпион NBA сегодня проведет мастер-класс по баскетболу в псковском «Барсе»

Мастер-класс по баскетболу с заслуженным мастером спорта, чемпионом NBA Тимофеем Мозговым состоится в Пскове 17 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области. Бронзовый призёр Олимпийских игр и чемпионата Европы поделится секретами своего успеха.

Начало в 16:00 в спорткомплексе «Барс» (набережная реки Великой, 16). Как отметили в правительстве, возможна небольшая задержка.

Участников мастер-класса ждет разбор реальных игровых ситуаций от профессионала мирового уровня; демонстрация техник, которые работают в NBA; практические советы по физической и психологической подготовке, а также живое общение: каждый сможет задать вопрос, сделать памятное фото и получить автограф спортсмена.

Вход свободный.

Ранее мастер-класс планировалось провести 16 марта, но случился перенос в связи с изменением графика спортсмена. 

