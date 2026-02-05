Основную областную площадку «Лыжни России» перенесли в Великие Луки

Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России» в Псковской области пройдет 14 февраля сразу в нескольких муниципалитетах, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона. Основные соревнования состоятся на территории Центра подготовки велосипедистов в Великих Луках. Регистрация участников начнется в 9.00, старт гонки запланирован на 12.00.

Кроме того, лыжные забеги пройдут на территории Куньинской средней общеобразовательной школы и на центральном стадионе Порхова.

Продолжается регистрация участников «Лыжни России» на портале Госуслуги. Подать заявку можно до 12 февраля. Принять участие в гонке приглашаются все желающие в возрасте от 6 до 75 лет.

Напомним, «Лыжня России» является самым массовым спортивным зимним мероприятием в стране. Десятилетия оно собирает как профессиональных спортсменов, так и лыжников-любителей. Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» проводится в рамках федеральной программы «Спорт России».

Изначально в этом году сообщалось, что главной площадкой проведения соревнований будет база «Юность» в Островском округе, затем «Лыжню России» переносили в «Мальскую долину».