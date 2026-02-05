 
Спорт

Основную областную площадку «Лыжни России» перенесли в Великие Луки

0

Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России» в Псковской области пройдет 14 февраля сразу в нескольких муниципалитетах, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона. Основные соревнования состоятся на территории Центра подготовки велосипедистов в Великих Луках. Регистрация участников начнется в 9.00, старт гонки запланирован на 12.00.

Кроме того, лыжные забеги пройдут на территории Куньинской средней общеобразовательной школы и на центральном стадионе Порхова.

Продолжается регистрация участников «Лыжни России» на портале Госуслуги. Подать заявку можно до 12 февраля. Принять участие в гонке приглашаются все желающие в возрасте от 6 до 75 лет.

Напомним, «Лыжня России» является самым массовым спортивным зимним мероприятием в стране. Десятилетия оно собирает как профессиональных спортсменов, так и лыжников-любителей. Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» проводится в рамках федеральной программы «Спорт России».

Изначально в этом году сообщалось, что главной площадкой проведения соревнований будет база «Юность» в Островском округе, затем «Лыжню России» переносили в «Мальскую долину».  

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026