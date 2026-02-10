Локня и Псков стали абсолютными чемпионами региональной ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ»

В Пскове завершился региональный финал чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ». В борьбе за первое место победу одержали женская команда из Локни и мужская команда из Пскова. Турнир прошел на базе спортивной школы олимпийского резерва «Барс», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В матче за «золото» среди девушек встретились команды Локнянской средней общеобразовательной школы и Псковской инженерно-лингвистической гимназии. В упорной борьбе локнянские спортсменки смогли одержать победу со счетом 63:32.

Не менее уверенно выступили юноши из Гуманитарного лицея Пскова. В матче против команды Гимназии имени С. В. Ковалевской из Великих Лук они контролировали ход игры и добились победы с результатом 82:44.

Напомним, Школьная баскетбольная лига «КЭС-БАСКЕТ» открывает финальную страницу регионального этапа сезона 2025-2026 годов. Как уточнили организаторы, XIX сезон проекта вновь подтверждает статус лиги как одного из самых масштабных и значимых школьных спортивных проектов страны, объединяя сотни тысяч юных баскетболистов из разных уголков России.