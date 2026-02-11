Межрегиональный турнир по дзюдо памяти Сергея Самойлова пройдет в Псковском округе

ХXIV Межрегиональный турнир по дзюдо, посвященный памяти Героя России Сергея Самойлова, пройдет 14 февраля в деревне Писковичи Псковского округа, сообщил Псковской Ленте Новостей старший тренер Федерации дзюдо Псковской области Сергей Фомин.

Заявки на турнир всё ещё принимаются, но уже известно, что планируется участие порядка 150 человек.

В соревнованиях будут участвовать спортсмены от 2009 до 2017 годов рождения из Новгородской, Ленинградской и Псковской областей, Санкт-Петербурга.

Победителям выдадут грамоты, медали и кубки. Финалистам также подарят книги о Герое России Сергее Самойлове.

Сергей Самойлов родился 11 июля 1976 года в городе Вольске Саратовской области в семье военнослужащего. Окончил лицей №21 в Пскове. Погиб во Второй чеченской войне, прикрывая собой боевых товарищей. 21 февраля 2000 года, после восьмидневного похода по горам с разведывательными целями, около села Харсеной Шатойского района три группы 2-й бригады спецназа (возглавляемые Калининым, Самойловым и Боченковым) общей численностью 25 человек попали в засаду, подготовленную несколькими сотнями боевиков. Все 25 спецназовцев и восемь бойцов из других подразделений, пытавшихся прийти на помощь, погибли, согласно показаниям взятых впоследствии в плен боевиков и жителей села, бандиты потеряли от 70 до 100 человек убитыми.

Именем Сергея Самойлова в 2001 году назван Псковский социально-экономический лицей №21, в котором он учился. В 2023 году во дворе лицея установили бюст Герою.