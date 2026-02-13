ПЛН снова станет онлайн-площадкой «Олимпийского диктанта»

Сайт Псковской Ленты Новостей вновь станет онлайн-площадкой для проведения Пятой ежегодной просветительской акции «Олимпийский диктант», которая состоится 19 марта 2026 года.

Афиша: Олимпийский диктант / «ВКонтакте»

В этом году акция приурочена к 70-летию первого участия советских спортсменов в VII Олимпийских зимних играх в Кортина д’Ампеццо (1956 г.), а также символически связана с проведением XXV Олимпийских зимних игр 2026 года (Милан–Кортина).

Вопросы диктанта будут посвящены истории участия отечественных спортсменов в Олимпийских зимних играх указанного периода, их достижениям и вкладу в развитие олимпийского движения.

Просветительская акция «Олимпийский диктант» впервые была проведена 22 марта 2022 года по инициативе Великолукской олимпийской академии, Музея спорта и олимпийского движения Псковского края. Главной площадкой проведения диктанта стала Великолукская государственная академия физической культуры и спорта.

В 2023 году на сайте Псковской Ленты Новостей была обеспечена онлайн-площадка «Олимпийского диктанта», что позволило привлечь широкую аудиторию к участию в акции.

Диктант осуществляется в формате тестирования. Участники ответят на 40 вопросов по истории и современности олимпийского движения, которые посвящены не только международным и национальным, но и его региональным аспектам.