 
Спорт

ПЛН снова станет онлайн-площадкой «Олимпийского диктанта»

0

Сайт Псковской Ленты Новостей вновь станет онлайн-площадкой для проведения Пятой ежегодной просветительской акции «Олимпийский диктант», которая состоится 19 марта 2026 года.

Афиша: Олимпийский диктант / «ВКонтакте»

В этом году акция приурочена к 70-летию первого участия советских спортсменов в VII Олимпийских зимних играх в Кортина д’Ампеццо (1956 г.), а также символически связана с проведением XXV Олимпийских зимних игр 2026 года (Милан–Кортина).

Вопросы диктанта будут посвящены истории участия отечественных спортсменов в Олимпийских зимних играх указанного периода, их достижениям и вкладу в развитие олимпийского движения.

Просветительская акция «Олимпийский диктант» впервые была проведена 22 марта 2022 года по инициативе Великолукской олимпийской академии, Музея спорта и олимпийского движения Псковского края. Главной площадкой проведения диктанта стала Великолукская государственная академия физической культуры и спорта.

В 2023 году на сайте Псковской Ленты Новостей была обеспечена онлайн-площадка «Олимпийского диктанта», что позволило привлечь широкую аудиторию к участию в акции.

Диктант осуществляется в формате тестирования. Участники ответят на 40 вопросов по истории и современности олимпийского движения, которые посвящены не только международным и национальным, но и его региональным аспектам.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026