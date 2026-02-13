Чемпионат Псковской области по гиревому спорту собрал и новичков, и опытных спортсменов

Чемпионат Псковской области по гиревому спорту прошел в спортивном комплексе «Писковичи» 11 февраля. В нем приняли участие пятьдесят пять мужчин и одна женщина, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.



Фото здесь и далее: Елена Демченкова

Федерация гиревого спорта Псковской области проводит соревнования по дисциплине «классический рывок гири» уже во второй раз. По сравнению с прошлым годом, дисциплины гиревого спорта претерпели изменения. Соревнования теперь организуют не по системе двоеборья, а отдельно в толчке и рывке.

Поскольку с одной гирей работать легче, чем с двумя в толчке или тем более в двоеборье, организаторы ожидали увеличение количества участников. Но число тех, кто любит гиревой спорт, и тех, кто готов участвовать в соревнованиях, практически не изменилось.

Большая часть участников по-прежнему приходит из различных правоохранительных органов. Так, в рамках этого чемпионата области проводился также отдельный зачет спортивного общества «Динамо».

В чемпионате принимали участие как опытные спортсмены, имеющие разряды и звания кандидата мастера спорта (КМС) и мастера спорта (МС), так и новички, для которых достижением было выйти на помост и сделать несколько подъемов гири в зачет.

Если на Кубке области осенью мужчины соревновались только с гирей 24 кг, то на этом чемпионате можно было выбрать и гирю тяжелее - 32 кг. При этом победитель определялся в одной весовой категории по очкам, а очки зависели от количества подъемов и от веса гири. Спортсменов, которые выбрали гирю 32 кг, было семь.

В категории до 63 кг все участники работали с гирей 24 кг. Победу одержал Вадим Никифоров с результатом 77 подъемов, на втором месте Сергей Алексеев с результатом 68 подъемов, на третьем месте Анатолий Хорсов с результатом 35 подъемов.

В категории до 68 кг один участник Сергей Горячев выступал с гирей 32 кг и занял второе место с результатом 70 подъемов, что равно 140 очкам. Это было первое выступление Сергея Горячева с гирей 32 кг. Он уступил первое место по очкам другому опытному спортсмену Алексею Бучину, который раньше выступал в категории до 63 кг, а теперь перешел в категорию «68». Алексей Бучин сделал 169 подъемов гири весом 24 кг. Обоих тренирует главный тренер сборной Псковской области по гиревому спорту, МСМК по гиревому спорту Николай Лапшин. На третьем месте в этой категории Дмитрий Колпаков с результатом 80 подъемов.

В категории до 73 кг участники поднимали только гирю 24 кг. На первом месте Павел Качанов — 90 подъемов, на втором месте — Андрей Мусатов с результатом 78 подъемов, на третьем месте — Николай Соколов с результатом 56 раз.

В категории до 78 кг на первое место вышел Андрей Коноков, он работал с гирей 24 кг и выполнил 161 подъем. На втором месте — Валерий Юдин, он выполнил 78 подъемов гири 32 кг и получил 158 очков. На третье месте — Михаил Рыбаков с результатом 125 подъемов гири 24 кг. В этой категории было много участников, 13 человек, и три спортсмена выбрали гирю 32 кг.

В категории до 85 кг лучшим стал Даниил Никитин с результатом 151 подъем гири 24 кг, на втором месте Виталий Бобков с результатом 124 подъема, на третьем - Евгений Андроненков с результатом 90 подъемов.

В категории до 95 кг золотую медаль получил Вячеслав Алексеев с результатом 176 подъемов гири 24 кг. Серебряную медаль получил Денис Бураев, он работал с гирей 32 кг и выполнил 83 подъема гири, получив 166 очков. Бронзовую медаль завоевал Михаил Кротинов с результатом 134 подъема гири 24 кг.

В категории свыше 95 кг первым стал Сергей Михайлов с результатом 169 подъемов гири 24 кг. На втором месте Владимир Цауне с результатом 81 подъем гири 32 кг и 162 очка. На третьем месте Владислав Никитин с результатом 160 подъемов гири 24 кг.

В категории женщин выступала одна участница. Елена Демченкова выполнила 70 подъемов гири 24 кг, улучшив свой личный результат на 10 раз.

В настоящее время разряды по измененным дисциплинам в гиревом спорте не утверждены, поэтому присвоения разрядов по итогам чемпионата не будет. Но в апреле сборная Псковской области по гиревому спорту планирует принять участие в чемпионате Северо-Западного федерального округа. Региональная федерация надеется на скорое утверждение рязрядных нормативов.