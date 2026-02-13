 
Спорт

Турнир Псковской области по шахматам проходит в опочецкой гимназии

В ресурсном шахматном центре на базе гимназии имени А. Д. Петрова проходит турнир Псковской области по шахматам, сообщил глава Опочецкого муниципального округа Юрий Ильин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Юрий Ильин / «ВКонтакте»

«Поприветствовал участников соревнований и пожелал им честной и увлекательной игры, удачи, а также проявить все свои навыки и стратегическое мышление», - рассказал глава.

В турнире участвуют ребята из опочецкой школы‑интерната. Кроме того, на турнир приехали любители интеллектуальной игры из школ‑интернатов Пскова, Великих Лук, Порхова, а также из многих других уголков региона. Мероприятие собрало как опытных игроков, за плечами которых не один турнир, так и тех, кто делает первые шаги в мире шахмат.

 

Победители и призёры будут награждены грамотами, медалями и памятными подарками.

«Шахматы — это не просто игра. Это тренажёр для мозга, который помогает развивать мышление, логику и даже эмоциональный интеллект», - резюмировал Юрий Ильин.
