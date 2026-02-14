Президент назвал «Лыжню России – 2026» одним из самых ярких событий зимы

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2026», назвав ее легендарными состязаниями, объединяющими любителей спорта из многих регионов РФ, а также считающимися одним из самых ярких событий зимнего сезона, следует из приветствия, опубликованного на сайте Кремля.

«Дорогие друзья! Рад приветствовать вас на открытой Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России – 2026». Эти масштабные, поистине легендарные состязания на протяжении десятилетий объединяют любителей лыжного спорта из многих регионов нашей страны и по праву считаются одним из самых ярких, запоминающихся событий зимнего спортивного сезона», — говорится в сообщении.

Он отметил, что сегодня на старт традиционно выйдут сотни тысяч людей разных поколений, возрастов и профессий и подчеркнул, что для опытных мастеров, и для начинающих спортсменов это замечательная возможность проверить свои силы.

«Убеждён, что нынешние соревнования пройдут в дружеской атмосфере, станут настоящим праздником для участников и преданных болельщиков, послужат популяризации ценностей физической культуры и активного, здорового образа жизни. Желаю вам успехов и всего наилучшего», - заключил президент.

Напомним, 14 февраля сразу в нескольких муниципалитетах Псковской области пройдет всероссийская лыжная гонка «Лыжня России». Основная площадка - в Великих Луках по адресу: улица Фурманова, строение 83 (центр подготовки велосипедистов).

Изначально в этом году сообщалось, что главной площадкой проведения соревнований будет база «Юность» в Островском округе, затем «Лыжню России» переносили в «Мальскую долину».