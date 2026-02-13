В Красногородской и Опочецкой школах-интернатах прошли соревнования по фиджитал-футболу

Команда проекта «Футбол будущего» организовала выездные мероприятия для воспитанников Красногородской и Опочецкой коррекционных школ-интернатов. Специалисты Федерации фиджитал-спорта в Псковской области провели лекции по кибергигиене и организовали внутришкольные соревнования по фиджитал-футболу, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном отделении Российского детского фонда.
Фото здесь и далее: Псковское областное отделение Российского детского фонда
Программа мероприятий состояла из двух частей. Первую часть составили лекции от специалистов Федерации фиджитал-спорта. Василий Демидов и Леонид Коваленок объяснили школьникам, что такое фиджитал-спорт, который сочетает в себе элементы цифрового и физического спорта. Они также рассказали о кибербезопасности, научив ребят безопасному использованию интернета и социальных сетей, а также правилам игры в онлайн-играх.
Вторая часть мероприятий – внутришкольные соревнования по фиджитал-футболу. Школьники применили навыки, полученные на тренировках. Специалисты Федерации фиджитал-спорта Никита Ратников и Юрий Однобоков давали детям советы во время матчей.
Соревнования прошли активно. Участники продемонстрировали реакцию, стратегическое мышление и командный дух.
По итогам соревнований дети получили памятные призы – светоотражающие брелоки и сладости.
Поездка прошла в рамках проекта «Футбол будущего» при поддержке Фонда президентских грантов.