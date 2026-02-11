 
Спорт

«Мы не выходим проигрывать» — тренер ФК «Псков» едет за победами на турнир полпреда

В каждом матче стартующего 16 февраля в Санкт-Петербурге турнира на призы полпреда президента России в СЗФО футбольный клуб «Псков» будет биться за победу. Об этом в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM) заявил главный тренер команды Игорь Васильев.

«Руководство клуба всегда ставит наивысшие задачи. Мы, в свою очередь, перед игроками ставим те же цели — надо выигрывать в каждой игре. Мы не выходим на матч с установкой «давайте как-нибудь». Ребята тоже хотят побеждать, они не выходят проигрывать. Другое дело — когда и как получается», — пояснил наставник футболистов перед отъездом на традиционный зимний турнир, в котором псковская команда участвует ежегодно.

Игорь Васильев также напомнил о периоде, когда в Пскове существовал профессиональный клуб: даже тогда победы в матчах турнира в Санкт-Петербурге давались команде мастеров непросто.

«Сейчас ребята не имеют такого опыта встреч с сильными соперниками. Но среди участников будет много молодых питерских команд, ровесников. Наверное, школа подготовки у всех разная, но будет непросто», — предположил Игорь Васильев.

Напомним, XXVII турнир на призы полномочного представителя президента Российской федерации в Северо-Западном федеральном округе пройдет с 16 по 23 февраля. За главный трофей будут бороться десять команд. Соперниками ФК «Псков» на групповом этапе станут команды «Алмаз-Антей», «Максима-Нева», «Тосно», ФК «Звезда» (все — Санкт-Петербург). В состав другой группы вошли «Динамо-2», «Зенит», «Кировец-Восхождение», СШ №2 ВО «Звезда» (все - Санкт-Петербург); и СШ «Ленинградец» (Ленинградская область). Лидеры двух групп встретятся в финале, а команды, занявшие в таблицах вторые строчки, поспорят за «бронзу». Оставшиеся клубы разыграют места с пятого по десятое.

