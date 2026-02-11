Игорь Васильев: Профессиональная команда Пскову нужна, чтобы свои же не уезжали

В последние годы все чаще звучит вопрос о том, нужна ли Пскову профессиональная футбольная команда. Главный тренер футбольного клуба «Псков» Игорь Васильев в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) дал однозначный ответ: команда мастеров областному центру необходима, и начинать ее возрождение нужно с Третьей лиги.

«Нужна ли Пскову профессиональная команда? Конечно, нужна. Затем, чтобы ребята, которые выходят из наших спортивных школ, оставались здесь играть. Я общаюсь с ними, знаю, что многие хотят остаться, но факты говорят о другом: наших лучших воспитанников забирают, они уезжают из Пскова. Питер рядом, есть другие школы. Детей футболом занимается много, у нас в городе представлены разные возрасты, но что на выходе?» — задается вопросом Игорь Васильев.

Тренер убежден: говорить о возрождении профессионального спорта нужно уже сейчас, начиная с Третьей лиги — турнира, в котором псковская команда уже выступала.

«Нельзя ждать, когда откуда-то свалятся деньги, и тогда в срочном порядке собирать команду с нуля под Вторую лигу. Нужно быть готовыми заранее, и команда должна собираться раньше», — подчеркивает он.

Игорь Васильев также отметил, что воспитанники, прошедшие через Юношескую футбольную лигу, при должной профессиональной подготовке способны выступать на уровне второго дивизиона. При этом он признает, что без приглашенных футболистов не обойтись, но не является сторонником массовых заимствований, как в Великих Луках.

«У наших воспитанников, имеющих богатый профессиональный опыт, — ребята 2000, 2002 годов рождения — сейчас играют в других городах. Это вариант их возвращения, тоже вопрос. Можно приглашать, а можно и своих возвращать», — предлагает решение наставник.

Напомним, ранее в Пскове существовал профессиональный футбольный клуб. В последние годы «Псков» имеет любительский статус и участвует в первенстве Северо-Запада среди команд Третьей лиги.