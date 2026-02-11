Игорь Васильев: Профессиональная команда Пскову нужна, чтобы свои же не уезжали

В последние годы все чаще звучит вопрос о том, нужна ли Пскову профессиональная футбольная команда. Главный тренер футбольного клуба «Псков» Игорь Васильев в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) дал однозначный ответ: команда мастеров областному центру необходима, и начинать ее возрождение нужно с Третьей лиги.
Тренер убежден: говорить о возрождении профессионального спорта нужно уже сейчас, начиная с Третьей лиги — турнира, в котором псковская команда уже выступала.
Игорь Васильев также отметил, что воспитанники, прошедшие через Юношескую футбольную лигу, при должной профессиональной подготовке способны выступать на уровне второго дивизиона. При этом он признает, что без приглашенных футболистов не обойтись, но не является сторонником массовых заимствований, как в Великих Луках.
Напомним, ранее в Пскове существовал профессиональный футбольный клуб. В последние годы «Псков» имеет любительский статус и участвует в первенстве Северо-Запада среди команд Третьей лиги.
