Как стать участником «Олимпийского диктанта», рассказали псковичам

До старта пятой ежегодной просветительской акции «Олимпийский диктант» остаётся всего четыре дня. Акция стартует 19 марта в 9:00 по московскому времени. Зарегистрироваться на мероприятие можно, позвонив в приемную заведения, ставшего очной площадкой проведения диктанта. А желающим присоединиться к акции онлайн предварительная регистрация не требуется. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил декан социально-гуманитарного факультета Великолукской государственной академии физической культуры и спорта Дмитрий Белюков.

Фото: «Олимпийский диктант» / «ВКонтакте»

«Чтобы принять участие в мероприятии, достаточно связаться с выбранным вами учебным заведением, которое выступает площадкой для проведения диктанта. Вы можете сделать это двумя способами: позвонив непосредственно в приёмную выбранного учебного заведения или написав сообщение онлайн», — рассказал Дмитрий Белюков.

Он уточнил, что проект «Олимпийский диктант» реализуется совместно с Министерством спорта Российской Федерации и Олимпийским комитетом России.

Среди городов, где будут проходить очные площадки диктанта, Дмитрий Белюков указал Москву, Санкт-Петербург, Челябинск, Омск, Казань и Смоленск. Всего в России организаторы запланировали провести акцию одновременно в 13 учебных заведениях страны. В том числе, диктант напишут на базе Великолукской государственной академии физической культуры и спорта.

Напомним, сайт Псковской Ленты Новостей вновь станет онлайн-площадкой для проведения «Олимпийского диктанта».

«Олимпийский диктант» представляет собой тестовую проверку знаний, посвящённую истории и принципам современного олимпийского движения. Акция является открытой для всех желающих независимо от возраста и профессиональной принадлежности. Принять участие могут школьники, студенты, преподаватели и все интересующиеся историей и культурой спорта.