В Пскове прошла массовая зарядка с олимпийскими чемпионами. ФОТО

Массовая зарядка в рамках всероссийской акции «Зарядка Героя», приуроченная к годовщине воссоединения Крыма с Россией, состоялась в Финском парке Пскова 16 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Зарядку провели двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов и серебряный призёр Олимпийских игр по плаванию Александр Красных.

Мероприятие собирало участников разных возрастов и уровней физической подготовки.

Евгений Рылов — российский пловец, олимпийский чемпион по плаванию на спине, двукратный чемпион мира, трёхкратный чемпион мира на короткой воде. Завоевал три золотые медали на летних юношеских Олимпийских играх 2014 года.

Александр Красных — заслуженный мастер спорта России, серебряный призер Олимпийских игр 2020 года. Чемпион мира по плаванию на короткой воде, призёр чемпионатов мира, чемпион и призер чемпионатов Европы, чемпион России.

Организаторами зарядки выступили министерство молодёжной политики Псковской области и министерство спорта Псковской области.