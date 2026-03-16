 
Спорт

В Пскове прошла массовая зарядка с олимпийскими чемпионами. ФОТО

Массовая зарядка в рамках всероссийской акции «Зарядка Героя», приуроченная к годовщине воссоединения Крыма с Россией, состоялась в Финском парке Пскова 16 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.  

Фото: Константин Красильников / ПЛН

Зарядку провели двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов и серебряный призёр Олимпийских игр по плаванию Александр Красных.

Мероприятие собирало участников разных возрастов и уровней физической подготовки.

 

Евгений Рылов — российский пловец, олимпийский чемпион по плаванию на спине, двукратный чемпион мира, трёхкратный чемпион мира на короткой воде. Завоевал три золотые медали на летних юношеских Олимпийских играх 2014 года. 

Александр Красных — заслуженный мастер спорта России, серебряный призер Олимпийских игр 2020 года. Чемпион мира по плаванию на короткой воде, призёр чемпионатов мира, чемпион и призер чемпионатов Европы, чемпион России. 

Организаторами зарядки выступили министерство молодёжной политики Псковской области и министерство спорта Псковской области.

Реклама на ПЛН

