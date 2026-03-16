Псковская команда ветеранов СВО завоевала медали на фестивале в Санкт-Петербурге

Псковская команда ветеранов специальной военной операции заняла призовые места на первом мультиспортивном фестивале «Марафон мужества на берегах Невы». Соревнования прошли в Санкт‑Петербурге, собрав 60 сильнейших спортсменов из регионов Северо‑Западного федерального округа — ветеранов, прошедших реабилитацию и активно занимающихся адаптивным спортом, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем канале в МАХ.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / МАХ

Программа фестиваля включала семь дисциплин: армрестлинг, греблю‑индор, волейбол сидя, пулевую стрельбу, стрельбу из лука, кёрлинг и плавание.

Псковские спортсмены продемонстрировали высокий уровень подготовки и показали отличные результаты:

  • Анатолий Козлов – 1-е место в армрестлинге и 2-е место в плавании;
  •  Семён Кузнецов – 1-е место в армрестлинге;
  • Илья Гололобов – 2-е место в гребле;
  • Олег Борисов – 2-е место в пулевой стрельбе;
  • Волейбольная команда «Неваляшки» взяла «серебро» турнира. Главный тренер – Сергей Кошелев. 

«Поздравляю наших спортсменов с достойными результатами! Желаю успехов и новых побед!» — отметил губернатор.

