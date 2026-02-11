Ежегодная акция «Олимпийский диктант» будет приурочена к 70-летию первого участия советских спортсменов в VII Олимпийских зимних играх

Чуть больше месяца осталось до проведения Пятой просветительской акции «Олимпийский диктант». Об этом пишет Декан ВЛГАФК, директор Музея спорта и олимпийского движения Псковского края, вице-президент Великолукской олимпийской академии Дмитрий Белюков в соцсети ВКонтакте.

Афиша: Олимпийский диктант / ВКонтакте

Ежегодная просветительская акция «Олимпийский диктант» пройдет 19 марта и будет приурочена к 70-летию первого участия советских спортсменов в VII Олимпийских зимних играх в Кортина д’Ампеццо (1956 год), а также символически связана с проведением XXV Олимпийских зимних игр 2026 года в этом же городе.

Вопросы диктанта будут посвящены истории участия отечественных спортсменов в Олимпийских зимних играх в этот период, их достижениям и вкладу в развитие олимпийского движения.

Организацию и проведение акции осуществляет Великолукская олимпийская академия при поддержке Великолукской государственной академии физической культуры и спорта и Олимпийского комитета России.

За период с 2022 по 2025 год в «Олимпийском диктанте» приняли участие 3686 человек в очном и онлайн-форматах, что подтверждает устойчивый интерес к акции и её образовательную значимость.

В 2026 году акция вновь пройдет на очных площадках образовательных организаций, подведомственных Министерству спорта Российской Федерации, в том числе на базе ВЛГАФК.

Просветительская акция «Олимпийский диктант» реализуется с 2022 года по инициативе Великолукской олимпийской академии и Музея спорта и олимпийского движения Псковского края.

Предыдущие четыре года онлайн-площадкой для «Олимпийского диктанта» выступала Псковская Лента Новостей.