XXII парусная регата пройдет в акватории Псковского озера

XXII парусная регата пройдет с 10 по 14 июня в акватории Псковского озера, сообщили в официальном канале региона в Мах.

В этом году регата посвящена сразу трем знаковым датам: 330-летию российского флота; 340-летию со дня рождения историка и географа Василия Татищева; 250-летию адмирала Петра Рикорда.

Программа насыщена соревнованиями разного уровня: этапы Кубка России (классы «Летучий Голландец» и «Микро»); межрегиональные гонки в классе «Звёздный»; региональные заплывы (Open 800, «Четвертьтонник», «Минитонник»); юношеская «Ганзейская регата» (классы «Оптимист», «Луч», «Ракета 270» и др.).

Расписание:

9 июня, в преддверии соревнований, пройдёт эко-акция «Чистые берега».

10 июня, 12:00, торжественное открытие в пансионате «Кривск». Старт гонок в 14:00.

11–12 июня: гоночные дни с 11:00 до 17:00.

13 июня: финишные гонки до 15:00. Награждение победителей в 16:00.

Организаторами масштабного события выступают Минспорт России, Всероссийская федерация парусного спорта и правительство Псковской области.