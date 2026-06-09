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XXII парусная регата пройдет в акватории Псковского озера

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XXII парусная регата пройдет с 10 по 14 июня в акватории Псковского озера, сообщили в официальном канале региона в Мах. 

В этом году регата посвящена сразу трем знаковым датам: 330-летию российского флота; 340-летию со дня рождения историка и географа Василия Татищева; 250-летию адмирала Петра Рикорда.

Программа насыщена соревнованиями разного уровня: этапы Кубка России (классы «Летучий Голландец» и «Микро»); межрегиональные гонки в классе «Звёздный»; региональные заплывы (Open 800, «Четвертьтонник», «Минитонник»); юношеская «Ганзейская регата» (классы «Оптимист», «Луч», «Ракета 270» и др.).

Расписание:

  • 9 июня, в преддверии соревнований, пройдёт эко-акция «Чистые берега».
  • 10 июня, 12:00, торжественное открытие в пансионате «Кривск». Старт гонок в 14:00.
  • 11–12 июня: гоночные дни с 11:00 до 17:00.
  • 13 июня: финишные гонки до 15:00. Награждение победителей в 16:00.

Организаторами масштабного события выступают Минспорт России, Всероссийская федерация парусного спорта и правительство Псковской области.

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