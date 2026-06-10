Для молодёжи устроят краеведческую пробежку через мосты реки Псковы

Необычное спортивно-просветительское мероприятие пройдёт 13 июня в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в городском молодежном центре.

Фото: Псковский городской молодежный центр

Участникам предлагают пробежаться по пяти мостам через реку Пскову в комфортном темпе, совместив физическую активность с короткими историческими экскурсами.

Старт назначен в 16:30 у нового пешеходного моста, где пройдёт разминка, после которой группа отправится по намеченному пути. На каждом мосту предусмотрены остановки. Пока участники восстанавливают дыхание, экскурсовод будет делиться короткими историческими справками об этих местах. Финиширует маршрут на мостике в Плехановском посаде. Вся прогулка займёт около часа.

Специальной спортивной подготовки не требуется. Из экипировки понадобятся только удобная обувь и одежда, соответствующая погоде.

Запись на пробежку открыта через личные сообщения сообщества «Духовно-нравственного направления» в соцсети «ВКонтакте».