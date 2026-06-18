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Соревнованиями и тортом отметили 25-летие псковских клубов «Супер-фитнес» и «С-фитнес»

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Псковичи в возрасте от 5 до 70 лет выполнили нормативы фитнес-троеборья и разделили между собой праздничный торт на мероприятии, которое посвятили 25-летию псковских спортивных клубов «Супер-фитнес» и «С-фитнес». Об этом сообщил директор фитнес-клуба «Супер-фитнес» Георгий Пономарев на своей странице в сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: страница в сети «ВКонтакте» Георгия Пономарёва

Георгий Пономарев рассказал, что на награждение пришли клиенты, тренеры и администраторы. Он подчеркнул, что возраст не помеха: пятилетние дети прыгали на скакалке, а 70-летние спортсмены выжимали гантели и конкурировали с молодежью. 

Директор клуба обозначил главную идею соревнований: «Мы просто были вместе и сражались за победу по-дружески, но никто не собирался уступать». Георгий Пономарев заметил, что такие события объединяют старых друзей и новичков в одну команду. 

 

В конце мероприятия гости встали в очередь за огромным тортом и съели его за десять минут. Георгий Пономарев поблагодарил псковичей за поддержку клубных сетей и назвал участников соревнований «железными людьми».

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