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Российские фигуристы выиграли серебро турнира в Японии в танцах на льду

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Российские фигуристы Василиса Кагановская и Максим Некрасов, выступающие в танцах на льду, выиграли серебро международного турнира Kinoshita Group Cup. Соревнования проходят в Токио.

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

По сумме ритм-танца и произвольного танца спортсмены набрали 184,81 балла (74,21 за ритм-танец + 110,60 за произвольный танец). Победу на турнире одержал дуэт Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, которые представляют Грузию (188,99; 79,74 + 109,25). Третьими стали чехи Натали Ташлерова и Филип Ташлер (176,83; 73,79 + 103,04). Дуэт россиян Елизаветы Пасечник и Дарио Чиризано занял пятое место (172,71; 71,02 + 101,69). Россияне Екатерина Миронова и Евгений Устенко стали девятыми (154,56; 59,55 + 95,01).

Фигуристы из России впервые в сезоне не смогли выиграть дисциплину на международных турнирах. Ранее сообщалось, что российские юниоры выиграли во всех видах программ на этапах юниорской серии Гран-при в китайском Сиане и Бангкоке. На турнире в Японии в мужском одиночном катании золото выиграл Владислав Дикиджи, в соревнованиях пар победу одержали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Василисе Кагановской 20 лет, Максиму Некрасову — 25. Вместе они стали серебряными призерами чемпионата России в марте 2026 года.

Турнир серии «Челленджер» завершится сегодня, 6 сентября. Он стал первым соревнованием, на котором выступают российские фигуристы после отстранения в 2022 году. Исключениями стали выступающие в одиночном катании Аделия Петросян и Петр Гуменник, которые приняли участие в квалификации к Играм и Олимпиаде в Италии, где заняли шестое место. Атлеты из России выступают в нейтральном статусе, пишет ТАСС.

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