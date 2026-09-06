Антон Мороз: Псковская сборная достойно дебютировала на чемпионате России по хоккею на траве

Сборная Псковской области заняла пятое место по итогам второго тура чемпионата России по хоккею на траве и достойно представила себя. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей высказал президент Федерации хоккея на траве в России Антон Мороз.

Псков принял один из трех этапов Кубка России по хоккею на траве в формате 5х5. В турнире приняли участие семь команд из южных регионов, Уральского, Московского и Центрального федеральных округов. Команда Пскова выступила впервые и заняла пятое место.

«Псковские ребята показали неплохой результат для первого раза и заняли пятое место из семи, — отметил Антон Мороз. — Это достойный результат: есть победы, есть мячи».

Формат 5х5 представляет собой новую дисциплину, которая становится олимпийским видом спорта. Для развития этого направления регион уже закупил оборудование.

«Сейчас мы определяемся с Министерством спорта и с правительством Псковской области, где это поле будет расположено, возможно, что как раз на этом стадионе, — пояснил Мороз. — В конце сентября мы уже приступим к монтажу и установке оборудования, чтобы этот вид спорта стал постоянным для развития на территории Псковской агломерации».

Местные студенты и спортсмены проявили активный интерес к новому виду спорта. Ранее псковские атлеты представляли соседние регионы, а теперь готовы развивать хоккей на траве дома. Федерация уже аттестовала и подготовила сертифицированных тренеров для работы в Псковском регионе.

«Мы развиваем вид спорта 5х5 в стране всего три года, поэтому за год-два мы вполне можем подготовиться и набрать состав, — заметил президент Федерации. — У ребят есть хорошие физические данные, мы вполне можем собрать достойную команду, которая будет представлять интересы региона на территории страны».

Россия получила допуск до мировых соревнований с флагом и гимном.

«Мы будем рассчитывать, что псковские спортсмены войдут в состав нашей сборной и будут представлять уже интересы сборной Российской Федерации на Олимпийских играх», — заявил Антон Мороз. Он добавил, что за два года регион создаст серьезную команду по примеру лидеров из Санкт-Петербурга, Ростовской и Московской областей, а также Татарстана, и покажет результаты на мировом уровне.