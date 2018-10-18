Туризм

160 участников собрала IV международная конференция «Популяризация культурного и исторического наследия и развитие туризма» в Пскове

Подведены итоги работы IV международной конференции «Популяризация культурного и исторического наследия и развитие туризма», организатором которой при поддержке администрации Псковской области и Консульства Латвийской Республики в городе Пскове выступает администрация города Пскова.

Как сообщила Псковской Ленте Новостей эксперт отдела по реализации программ приграничного сотрудничества и развитию туризма администрации города Людмила Владимирова, 4 дня работы конференции в Пскове, Резекне и Даугавпилсе, 143 выступления с докладами, сообщениями, презентациями, более 160 участников из городов и районов Псковской области, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, а также Латвии и Эстонии, 7 секций и 12 разноформатных мероприятий в псковской части конференции, 2 секции и 12 туристских объектов на латвийской стороне - таковы в цифрах показатели работы конференции, которая уже стала на сегодняшний день самой полномасштабной площадкой, представляющей все направления и сферы деятельности, связанные с популяризацией наследия и индустрией туризма.

В рамках работы секций конференции её участники обменялись опытом своей работы, обсудили новые практики и актуальные тенденции по таким уже традиционным направлениям как туристское, музейное, экскурсионное, образовательное, просветительское, а также новым: «Использование опыта международного сотрудничества в сфере индустрии регионального туризма» и «Популяризация исторического и культурного наследия средствами искусства».

Впервые в программу конференции по туристскому направлению, помимо специальной секции, был включен отдельный блок. Его ключевым мероприятием стала презентация туристского потенциала Пскова и его ближайших соседей - Великого Новгорода и Сигулды (Латвия). В ходе презентации псковичами были представлены новые и брендовые экскурсионные маршруты и программы («Ганзейский путь», «Последние Романовы в Пскове», маршруты в рамках проекта «Серебряное ожерелье), несколько разноуровневых отелей, демонстрирующих возможности псковской индустрии размещения. Педагоги области смогли познакомиться с опытом Пскова как региональной площадки стремительно набирающего популярность федерального проекта детского образовательного туризма «Живые уроки». Ну а то, что, что чаще всего туристы увозят из Пскова - столбушинские продукты, изборские пряники и многое другое - можно было увидеть и даже попробовать на вкус.

Тема использования новых форматов уличных ремесленных ярмарок и уникальных исторических праздников, которые проводятся в Пскове, обсуждалась на посвященном формированию туристского событийного календаря семинаре.

Несомненно, одним из самых ярких событий конференции, примером успешного взаимодействия участвующих в организации мероприятия сторон, стала организованная консульством Латвийской республики в городе Пскове уникальная выставка рисунков лифляндского педагога, историка и этнографа Иоганна Кристофа Бротце, которую представила собравшимся директор Академической библиотеки Латвийского университета Вента Коцере.

Неподдельный восторг у участников конференции вызвали и мастерски проведенные экскурсии по ганзейским местам и в Покровский угол, и экспозиции нового музейного пространства - «Псковского музея Флота», и ставшие настоящим подарком не только для участников конференции, но и для горожан спектакли. Яркий, захватывающий театрализовано-цирковой спектакль на тему «Сказание о древнем городе» и имеющий полное право претендовать на свою нишу в ностальгическом туризме музыкальный спектакль «Советский дворик» Этюды светлого вчера» как нельзя лучше вписались в общую концепцию конференции.

По традиции вторая часть конференции была выездной и проходила на территории Латвии. Выбор такого формата проведения мероприятия связан, с одной стороны, со сложностью организация участия в конференции представителей соседнего государства, а с другой, с высокой эффективностью изучения опыта латвийских коллег на месте.

В этот раз маршрут выездной части конференции пролег через Латгалию. В программу входило посещение ряда активно включенных в туристский контекст уникальных историко-культурных памятников Резекне и Даугавпилса, таких как Замковая гора, Динабургская крепость, Лузнавская усадьба, Дом Райниса в Биркинели, а также современных объектов: концертный зал GORS («Латгальское посольство»), Центр творчества Zeimuls (Карандаш), специализирующийся на изготовлении и предложении к дегустации сыров сельский дом «Упените», туристско-информационный центр. Программа пребывания в Латвии, позволила участникам поездки познакомиться с очень разными, но эффективно работающими практиками по продвижению регионов, привлечению туристов, необычными форматами проведения мероприятий, обсудить актуальные тенденции в развитии туризма и возможности туристской деятельности как способа популяризации и сохранения историко-культурного наследия c представителями туриндустрии Латвии.

Конференция завершила свою работу, настало время воплощения её результатов: кто-то уже собрал экскурсионную группу по новому маршруту, кто-то осмысливает опыт латвийских сыроделов в контексте собственных планов, а кто-то готовится принять участие в новых туристских мероприятиях по приглашению коллег. Ну, а Псков начинает формировать свой туристский событийный календарь – именно такой пункт стал ключевым в резолюции конференции.