Туризм

Псковские власти предлагают ввести в регионе трехдневное безвизовое пребывание иностранных туристов

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников направил в правительство России предложение о введении для иностранных туристов трехдневного безвизового пребывания на территории региона. Это позволит в три раза увеличить турпоток из приграничных стран - Эстонии и Латвии, сообщила во вторник ТАСС и.о. председателя комитета по туризму региона Ольга Качнова.

«Мы делаем ставку на развитие въездного туризма. Хотим сделать так, чтобы было возможно оформление электронных виз для иностранцев, и, конечно, нам очень интересно безвизовое 72-часовое пребывание для иностранцев на территории Псковской области. Очень многие жители Латвии и Эстонии готовы приезжать к нам и хотят, но стоимость визы - это двух-трехкратная стоимость всей поездки в Псков. Сейчас однократная виза для иностранцев стоит порядка €80, это существенный барьер», - сказала собеседница агентства.

По ее словам, введение в Псковской области трехдневного безвизового режима для иностранных туристов позволит существенно увеличить турпоток. «Послабление визового барьера позволит нам, конечно, как минимум в два-три раза увеличить въездной туристический поток. Сейчас иностранцы составляют лишь около 10% в общем турпотоке. Работа в этом направлении ведется, губернатор уже направил в правительство РФ региональную инициативу. В РФ сейчас есть безвизовые 72 часа для городов, куда заходят круизные суда», - отметила и.о. председателя комитета по туризму Псковской области.

Регион в 2018 году принял порядка 1 млн человек в составе экскурсионных групп, а также порядка 400 тыс. туристов. Псковские власти намерены увеличить туристический поток в регион до 500 тыс. человек к 2025 году.

На территории Псковской области расположен Пушкинский заповедник, ежегодно его посещают более 300 тыс. человек. На территории заповедника, в частности, находится могила поэта Александра Пушкина, музеи-усадьбы «Михайловское», «Тригорское», «Петровское» с входящими в их состав мемориальными парками XVIII-XIX веков.

Популярностью у туристов также пользуется Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, который является одним из древнейших и самых крупных в России мужских монастырей. На территории монастыря расположены уникальные карстовые пещеры. Они представляют собой комплекс подземных галерей-улиц с пещерной церковью Воскресения Христова. Пещеры также являются монастырским кладбищем, по примерным подсчетам, там покоятся более 10 тыс. человек.