Туризм

Лагерь стрельцов будет работать в рамках фестиваля «Железный град» в Изборске

Лагерь стрельцов будет работать в рамках фестиваля «Железный град» в Изборске. Об этом сообщили на пресс-конференции, посвященной фестивалю, который пройдет с 3 по 4 августа.

По словам руководителя Тульского городского молодежного клуба исторической реконструкции и фехтования Олега Лукьянова, гости фестиваля смогут примерить снаряжение рыцарей - кольчуги, шлемы.

В рамках фестиваля гостям представят реконструкцию полевого укрепления.

Организаторы пообещали, что программа будет насыщенная и увлекательная. Гости праздника смогут увидеть дефиле исторических костюмов, историческую программу «17 век в истории Изборск». Стоит отметить, что в субботу, 3 августа, состоится акустический концерт фолк-групп.

Также в течение всего фестиваля будет работать средневековая ярмарка.

«Мы сделаем все возможное, чтобы выходные гостей праздника прошли интересно, увлекательно и вкусно», - заявила Наталия Дубровская.

Добавим, что будет организована парковка на улице Минская, а также парковка на старой дороге на Печоры, на обочине можно будет ставить автотранспорт.

По словам организаторов, в самом Изборске будет перекрыто движение, без пропуска туда невозможно будет попасть.