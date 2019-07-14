Туризм

Организаторы фестиваля «Железный град» обещают зрителям максимально зрелищный конный турнир

Фестиваль «Железный град» в Изборске стартует 3 августа. Об этом сообщил руководитель Тульского городского молодежного клуба исторической реконструкции и фехтования Олег Лукьянов на пресс-конференции, посвященной фестивалю, который пройдет с 3 по 4 августа в Изборске.

Ожидается, что в сражениях примут участие более 50 реконстукторов. Программа сражений пройдет с использованием пиротехники, различных макетов.

Также Олег Лукьянов сообщил, что в рамках фестиваля состоится пеший турнир латников, а конный турнир, который запланирован на 4 августа, - главное мероприятие фестиваля.

По словам спикера, турнир пройдет по самым жестким правилам. «Конный турнир обещает быть максимально зрелищным, все максимально приближено к реалиям 15 века», - заявил Олег Лукьянов.