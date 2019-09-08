Туризм

Два псковских музея приняли участие в первой в России выставке частных музеев

7 и 8 сентября в Москве состоялась первая выставка «Частные музеи России. Самородки России», организованная Современным музеем каллиграфии в Конгрессно-выставочном центре парка «Сокольники». Впервые под одной крышей более 100 частных музеев Российской Федерации представили свои экспонаты, продемонстрировав все разнообразие уникальных и познавательных коллекций в сфере истории, культуры, искусства, народного и декоративно-прикладного творчества.

Владимир Потресов и Татьяна Наместникова с сертификатом участника выставки и каталогом Частные музеи России.

Как сообщил Псковской Ленте Новостей директор по научной работе Музея истории Ледового побоища Владимир Потресов, Псковская область была представлена на выставке двумя частными музеями - Музей истории Ледового побоища (Гдовский район) и Музей-заповедник родиноведения и этнографии «Чирская Крыница» (Псков).

Экспозиция готова к показу

В выставке участвовало около ста музеев из двадцати восьми субъектов РФ. Выпущенный к событию красочный каталог выставки давал представление о музеях-участниках.

«Музей истории Ледового побоища» (так теперь официально именуется «Историко-культурный центр «Самолва» в деревне Самолва Гдовского района Псковской области) был приглашён одним из первых и располагался в самом центре павильона. Сотрудники музея привезли в Москву часть экспозиции, представив наиболее привлекательные и интересные в историческом плане материалы о Чудской битве 5 апреля 1242 года, как о заключительном сражении первой в истории русско-ливонской войны. Работу на стенде музея осуществляли — директор Музея Владимир Потресов и заместитель директора по научной работе Татьяна Наместникова.

Стенд музея Чирская крыница

Экспозиция Музея-заповедника родиноведения и этнографии «Чирская Крыница» включала предметы быта, фотографии, семейные реликвии, рассказывающие о деятельности первой в России экологической организации, созданной в мае 1898 года Елизаветой Вагановой в селе Елисаветино Псковской губернии. В рамках выставки у стенда музея прошли мастер-классы.

Работа выставки «Частные музеи России» в Москве совпала с Днем города, когда в столице разворачиваются сотни площадок. Тем не менее, едва утром, в первый день работы, раскрылись двери павильона, множество посетителей устремились на выставку частных музеев.

Министр культуры РФ В.Мединский и В.Потресов у стенда Музея истории Ледового побоища.

Открывал экспозицию министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский. В своём слове он высоко оценил роль частных музеев в сохранении культурного и исторического наследия страны.

«Устроители организовали для участников выставки серию экскурсий по праздничной столице. С большим вниманием гости осмотрели экспозицию крупнейшего в стране частного музея автомобильной техники «Моторы Октября», развёрнутого в бывших складских помещениях завода «Кристалл», а также Современного музея каллиграфии в одном из павильонов Экспо-центра «Сокольники»», - рассказал Владимир Потресов.

Работа на стенде Музея истории Ледового побоища.

Поток посетителей выставки не прекращался до самого закрытия, 8 сентября, сотни их приняли участие в мастер-классах, проводимых на ряде площадок. Для учредителей и основателей музеев прочитаны лекции, в том числе посвящённые повышению их рентабельности.

Юрий Яшин проводит мастер-класс.

Всем музеям-участникам был вручен сертификат об участии в первой выставке «Частные музеи России. Самородки России».