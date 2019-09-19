Туризм

Музейное подземелье, говорящая механическая голова и удивительные панорамы: поехали осенью в Полоцк

Компания «Славянский тур» приглашает псковских абитуриентов, школьников и их родителей в познавательное путешествие в Полоцк на комфортабельном автобусе.

Полоцк совсем рядом, но такой неизведанный! Этот город впечатляет своими масштабами, разнообразием и глубиной: здесь каждый найдет себе что-то по душе.

Кого-то впечатлит грандиозный Софийский собор с музейным подземельем и огромным органом.

Кого-то заинтересует экскурсия в Полоцкий университет. Одна говорящая механическая голова чего стоит! Это очень волнительный момент - услышать из уст мудрого старца ответ на свой вопрос.

На время экскурсии каждый станет студентом, участвуя в традициях университета, гуляя по его коридорам. Даже сказочный внутренний дворик открывают специально для гостей, который хранит немало секретов и сюрпризов.

В Полоцке удивительно много интересных музеев. Вместе со «Славянским туром» вы посетите четырехуровневый Природно-экологический музей в водонапорной башне. Первая экспозиция рассказывает о растениях и животных Беларуси. Вторая показывает проблемы экологии в современном мегаполисе. Третий уровень представлен экспозицией «Охранные территории», где собрана информация о заповедниках, памятниках природы, редких животных. Четвертый уровень представляет собой смотровую площадку, с которой можно полюбоваться панорамными видами Полоцка. Также в музее есть выставочный зал. Природно-экологический музей окружает сад, где растут цветы и есть пруд.

Заявки принимаются на электронную почту priempskov@yandex.ru

Телефон: (8112)79-30-97

Сайт: http://www.slavtour.ru

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