Туризм

Китайский фонд может купить компанию «Интурист»

Китайский инвестиционный фонд Fosun рассматривает покупку компании «Интурист». Об этом «Известиям» рассказали три источника, знакомых с ситуацией.

Ранее фонд планировал приобрести долю в материнской организации - международной тревел-группе Thomas Cook, о банкротстве которой стало известно на прошлой неделе. Однако сделка не состоялась, поскольку стороны не договорились о цене.

В результате Fosun переключился на отдельные активы холдинга, в частности на «Интурист», пояснили собеседники «Известий».

В «Интуристе» на официальный запрос «Известий» о том, ведутся ли переговоры с Fosun, ответили уклончиво. Там сообщили, что «на данный момент не могут комментировать эту информацию, однако «Интурист» - весьма интересный актив для серьезного профильного инвестора».

Исходя из публичных данных, стоимость компании можно оценить в диапазоне 2,5-3 млрд рублей, заявил аналитик «Финама» Алексей Коренев.

В Fosun отказались от комментариев.

Для китайского фонда возможная покупка туроператора выгладит логичной. Российский рынок въездного туризма - один из наиболее перспективных для Пекина, а «Интурист» - основной партнер китайских туристических компаний и один из лидеров по приему граждан КНР.