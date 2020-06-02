Туризм

Рекордный турпоток зафиксирован в Псковской области в 2019 году

Рекордный турпоток зафиксирован в Псковской области в 2019 году. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на сессии областного Собрания, отчитываясь о деятельности администрации региона за 2019 год.

«Развитие пассажирских железнодорожных перевозок, расширение географии авиамаршрутов, обновление событийного календаря привели к рекордному туристическому потоку, который составил 430 тысяч человек, что на 40 тысяч человек больше 2018 года, - отметил губернатор. - Кроме того, мы перешагнули через отметку в 1 млрд рублей налоговых отчислений в сфере туристической деятельности. Для сравнения, в 2014 году, когда началась реализация первого этапа туристического кластера, эта цифра составляла 150 млн рублей».