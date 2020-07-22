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Туризм

Туристам вернут до 15 тысяч рублей за поездки в Псковскую область

22.07.2020 14:21|ПсковКомментариев: 1

Псковская область вошла в число 45 регионов, за посещение которых туристы получат денежную компенсацию, пишет «Интерфакс».

Так, за каждую поездку туристы получат от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от тура, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Фото www.sputnik8.com

«На прошлой неделе правительство приняло решение выделить дополнительно еще 15 млрд рублей на развитие внутреннего туризма. Эти деньги пойдут на частичную компенсацию расходов людям, которые до конца этого года решат отдохнуть в российских регионах», - сказал он.

Мишустин добавил, что сегодня туризм находится в сложном положении, пишет «Интерфакс». «И нужно не только поддержать его, но и обеспечить условия для динамичного развития. В том числе - открывая новые возможности для внутреннего туризма», - подчеркнул премьер.

Согласно программе стимулирования внутреннего туризма путешествующие по новым направлениям внутри России туристы смогут получить от государства компенсацию за поездку стоимостью от 25 до 75 тыс. рублей, приобретенную у туроператора или отеля через платежную систему МИР.

За каждый такой тур они смогут получить кэшбек в размере 5 тыс. рублей. При стоимости тура от 50 тыс. возврат составит 10 тыс. рублей, от 75 тыс. - 15 тыс. рублей.

Всего таким образом Ростуризм рассчитывать субсидировать более 2 млн турпоездок, программа будет запущена уже в августе 2020 года, сообщила начальник управления отдела туристских информационных ресурсов безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова.

Среди условий получения бонуса - направление должно входить в список, предложенный Ростуризмом. Тур необходимо приобрести у оператора по внутреннему туризму, входящего в единый федеральный реестр, или напрямую у классифицированного отеля. Продолжительность поездки должна быть не менее 5 ночей. Программа распространяется на четыре вида туризма - водный речной, экологический, сельский и культурно-познавательный.

Схема получения бонуса выглядит так: турист должен зайти на сайт мирпутешествий.рф (Russia.travel), выбрать предложение одного из партнеров и перейти на его сайт. Он определяется с туром на странице, созданной специально под акцию, оформляет поездку и оплачивает ее с использованием карты МИР. Возврат средств на карту займет от 5 минут до 5 дней. Полученный кэшбек освобожден от налогов.

На лето 2020 года в программу включены 45 новых направлений, среди них и Псковская область.

Теги: #туризм
Источник: Псковская Лента Новостей
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