Туризм

Туристам вернут до 15 тысяч рублей за поездки в Псковскую область

Псковская область вошла в число 45 регионов, за посещение которых туристы получат денежную компенсацию, пишет «Интерфакс».

Так, за каждую поездку туристы получат от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от тура, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

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«На прошлой неделе правительство приняло решение выделить дополнительно еще 15 млрд рублей на развитие внутреннего туризма. Эти деньги пойдут на частичную компенсацию расходов людям, которые до конца этого года решат отдохнуть в российских регионах», - сказал он.

Мишустин добавил, что сегодня туризм находится в сложном положении, пишет «Интерфакс». «И нужно не только поддержать его, но и обеспечить условия для динамичного развития. В том числе - открывая новые возможности для внутреннего туризма», - подчеркнул премьер.

Согласно программе стимулирования внутреннего туризма путешествующие по новым направлениям внутри России туристы смогут получить от государства компенсацию за поездку стоимостью от 25 до 75 тыс. рублей, приобретенную у туроператора или отеля через платежную систему МИР.

За каждый такой тур они смогут получить кэшбек в размере 5 тыс. рублей. При стоимости тура от 50 тыс. возврат составит 10 тыс. рублей, от 75 тыс. - 15 тыс. рублей.

Всего таким образом Ростуризм рассчитывать субсидировать более 2 млн турпоездок, программа будет запущена уже в августе 2020 года, сообщила начальник управления отдела туристских информационных ресурсов безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова.

Среди условий получения бонуса - направление должно входить в список, предложенный Ростуризмом. Тур необходимо приобрести у оператора по внутреннему туризму, входящего в единый федеральный реестр, или напрямую у классифицированного отеля. Продолжительность поездки должна быть не менее 5 ночей. Программа распространяется на четыре вида туризма - водный речной, экологический, сельский и культурно-познавательный.

Схема получения бонуса выглядит так: турист должен зайти на сайт мирпутешествий.рф (Russia.travel), выбрать предложение одного из партнеров и перейти на его сайт. Он определяется с туром на странице, созданной специально под акцию, оформляет поездку и оплачивает ее с использованием карты МИР. Возврат средств на карту займет от 5 минут до 5 дней. Полученный кэшбек освобожден от налогов.

На лето 2020 года в программу включены 45 новых направлений, среди них и Псковская область.