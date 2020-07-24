Туризм

Регистрировать туристические группы просят в МЧС по Псковской области

С целью обеспечения безопасности туристов и оказания, в случае необходимости, своевременной квалифицированной помощи на территории Псковской области туристским группам и отдельным туристам рекомендуют за 10 дней до начала путешествия зарегистрироваться и проинформировать спасательные подразделения о маршруте своего передвижения. Об этом Псковской Ленте новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Подать заявку на регистрацию туристской группы можно через специальную онлайн-форму на сайте МЧС России в разделе «Регистрация туристских групп», а также с помощью почтового отправления, электронной почты или по телефону, обратившись в ведомство по месту планируемого путешествия. Информировать спасателей следует о маршрутах, которые предполагают высокий уровень риска для жизни и здоровья человека.

При подаче онлайн-заявки на регистрацию необходимо указать состав и количество участников, руководителей, контактные телефоны, подробную информацию о маршруте, дате выхода и возвращения, опасные точки маршрута и другие сведения. Ответственный сотрудник МЧС России обработает заявку в течение одного рабочего дня, после чего передаст сведения в спасательное подразделение, в зоне ответственности которого планируется маршрут.

Ежесуточно специалист МЧС выходит на связь с туристами для уточнения местонахождения группы и обстановки. Если группа в течение суток не выходит на связь, то организовывается проведение поисково-спасательных работ.