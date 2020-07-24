Туризм

Об изменении цен на отдых в Турции сообщают туроператоры

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что цены на отдых в Турции стали расти в сравнении с прошлой неделей, передает РИА Новости.

По ее словам, еще несколько дней назад стоимость туров оставалась на уровне 2019 года. Однако с ростом спроса и увеличением числа бронирований цены начали подниматься.

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Ломидзе отметила, что отдых в Турции может стать еще дороже, если рост спроса сохранится.

Ранее стало известно, что Россия с 1 августа возобновляет международное авиасообщение с некоторыми странами, в частности с Турцией.