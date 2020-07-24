Туризм

Четыре псковички представят туриндустрию региона на всероссийском уровне

В Пскове 30 июля состоялось награждение победителей конкурса «Лучший по профессии» в сфере гостеприимства. Его участники боролись за победу, выполняя теоретические и практические задания. Четыре победительницы получили денежные призы и право представлять Псковскую область на федеральном этапе конкурса.

Первыми в туриндустрии стали Алина Иванова («Континент», лучший экскурсовод), Ксения Хренова («СевЗапИнвест», лучший работник службы приема и размещения), Анастасия Михайлова (салон путешествий «Дива», лучший менеджер по туризму), Юлия Петрова («СевЗапИнвест», лучшая горничная).

Региональный этап конкурса организовали областной комитет по туризму и ПсковГУ. Участников оценивали руководитель центра карьеры и трудоустройства ПсковГУ, кандидат исторических наук, член правления Ассоциации экскурсоводов и секретарь конкурсной комиссии Екатерина Гончарова, доцент кафедры управления и административного права, начальник отдела по развитию надпрофессиональных навыков университетского Центра карьеры и трудоустройства Татьяна Денисенко и председатель Ассоциации экскурсоводов, заместитель директора колледжа ПсковГУ Мария Павлова.

«Конкурс профессионального мастерства работников сферы туризма «Лучший по профессии в индустрии туризма» - это хорошая возможность заявить о себе, об организации и о регионе, поскольку победители представят Псковскую область на федеральном уровне, - подчеркнула в разговоре с корреспондентом Псковской Ленты Новостей Екатерина Гончарова. - Хочется выразить благодарность всем причастным к организации и проведению конкурса. Только всеобщими усилиями мы можем создать условия для развития туриндустрии в регионе и стране».

Также грамоты получили участники, занявшие второе и третье места.