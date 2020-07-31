Туризм

Сегодня псковичи впервые отправились в Евпаторию на поезде без пересадок

Фото: https://vk.com/news_53

Сегодня, 2 августа, впервые отправился в путь беспересадочный поезд из Пскова в Евпаторию.

Два вагона следуют из Пскова до Чудово с остановкой в Великом Новгороде. В Чудово их присоединяют к поезду «Санкт-Петербург – Евпатория». Отправление состава назначено на 2, 4, 8, 10, 14, 16, 20, 22, 26, 28 августа, 1 и 3 сентября. Отправление из Пскова - в 13.20.

Перевозки осуществляет компания «Гранд Сервис Экспресс».

Фото: https://vk.com/news_53

Подробную информацию о правилах оформления проездных документов и о движении поездов пассажиры могут получить на официальном сайте grandtrain.ru в разделе «Пассажирам», а также по круглосуточному телефону контактного центра компании «Гранд Сервис Экспресс» - 8 800 775 54 53.