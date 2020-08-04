Туризм

В псковских гостиницах не найти свободных номеров

«Показателей 2019 года в сфере туризма мы наверняка не достигнем», - сообщила начальник отдела координации туристской деятельности комитета по туризму Псковской области Елена Климова сегодня, 7 августа, в пресс-центре «Интерфакса», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«За время пандемии мы пропустили самые важные месяцы высокого турсезона», - заместила спикер. Но, по словам Елены Климовой, есть и положительные моменты. В настоящее время большинство гостиниц и баз отдыха загружены. «Даже в высоком ценовом сегменте пустых номеров не найти», - пояснила она.