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Туризм

В псковских гостиницах не найти свободных номеров

07.08.2020 10:45|ПсковКомментариев: 0

«Показателей 2019 года в сфере туризма мы наверняка не достигнем», - сообщила начальник отдела координации туристской деятельности комитета по туризму Псковской области Елена Климова сегодня, 7 августа, в пресс-центре «Интерфакса», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«За время пандемии мы пропустили самые важные месяцы высокого турсезона», - заместила спикер. Но, по словам Елены Климовой, есть и положительные моменты. В настоящее время большинство гостиниц и баз отдыха загружены. «Даже в высоком ценовом сегменте пустых номеров не найти», - пояснила она.

Теги: #туризм #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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