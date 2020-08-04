Туризм

Авиакомпании открывают рейсы из России на курорты Турции

Авиакомпании в понедельник, 10 августа, открывают рейсы из России в курортные города Турции - Анталью, Бодрум и Даламан.

Россия первого августа возобновила прерванные из-за пандемии коронавируса рейсы за рубеж — в турецкие Анкару и Стамбул, а также в Великобританию. Кроме того, были разрешены полеты в Танзанию, однако пока таких рейсов нет, передает РИА Новости.

Авиакомпании «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии», Royal Flight, «Победа», «Икар», Red Wings, «Северный ветер», Azur air, «Россия» и Ifly планируют начать регулярные и чартерные полеты из Москвы в Анталью.

S7, «Уральские авиалинии», Royal Flight, «Икар», «Северный ветер», Azur air и «Аэрофлот» запланировали полеты из Москвы в Даламан. Рейсы Москва-Бодрум будут осуществлять Royal Flight, «Северный ветер», Azur air и «Аэрофлот».

Из Санкт-Петербурга в турецкие города полетят «Россия», «Северный ветер», Red Wings, Ifly и «Уральские авиалинии». Эти же перевозчики, за исключением «России», будут летать в Турцию из Ростова-на-Дону.

Турецкие авиакомпании Turkish Airlines, Pegasus Airlines и Corendon Airlines также возобновляют полеты из трех пунктов в России на курорты своей страны.