Туризм

Александр Котов об электронных визах: Решение правительства приведет к увеличению турпотока

Спикер Псковского областного Собрания депутатов, заместитель председателя Парламентской Ассоциации Северо-Запада России Александр Котов прокомментировал решение правительства об утверждении перечня пограничных пунктов для въезда в страну по электронной визе, среди которых, расположенный в Псковской области автомобильный пункт пропуска «Убылинка» на российско-латвийской границе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Для нашего региона туризм является одним из ключевых направлений развития экономики. Это точка роста. За последние годы очень многое сделано, чтобы привести в порядок объекты туристического показа, в том числе, и для того, чтобы иностранные туристы смогли приехать в Псковскую область, полюбоваться нашим краем, увидеть подлинную историю. Решение правительства о введении электронных виз на целом ряде пунктов пропуска на государственной границе РФ очень правильное и приведёт к увеличению туристического потока. Конечно, накладывает отпечаток ситуация с коронавирусом, но пандемия точно когда-нибудь закончится, и благодаря электронной визе туристам будет легче приехать в Псковскую область и на Северо-Запад», - отметил Александр Котов.

В утвержденном правительством перечне – 29 погранпунктов, включая воздушные и морские порты, а также автомобильные пункты пропуска. Кроме Псковской области, в число регионов Северо-Запада, где можно въехать в страну по электронной визе, входят Санкт-Петербург, Калининградская область и Ленинградская область.

Александр Котов напомнил, что в октябре 2018 года Парламентская Ассоциация Северо-Запада России направляла обращение в кабинет министров о введении специального режима, предусматривающего оформление виз в форме электронного документа для иностранных туристов, прибывающих в Российскую Федерацию через пункты пропуска государственной границы, расположенные на территории Северо-Западного федерального округа.

«Изначально этот вопрос детально прорабатывал постоянный комитет ПАСЗР по культурной политике и туризму, деятельность которого курирует наш регион. Затем на конференции ПАСЗР мы выступили уже от всех субъектов Северо-Запада, чтобы правительство двигалось по либерализации выдачи виз, в частности, электронных виз. Мы видим шаги государства в этом направлении. Надеюсь, эта практика будет успешной и приведет к увеличению туристического потока и росту экономики, а опыт применения электронных виз в последующем распространят и на другие пункты пропуска на госгранице в нашем регионе и в регионах Северо-Запада в частности», - подытожил спикер областного Собрания депутатов Александр Котов.

Единая электронная виза вводится в России с начала 2021 года. Пересечь границу можно будет через пункты пропуска, включённые в соответствующий перечень, а путешествовать – по всей стране. Кроме того, увеличится срок пребывания иностранных граждан в России с 8 до 16 дней.

Как отмечено на сайте Правительства РФ, пилотный проект по введению электронной визы стартовал в 2017 году и имел ряд ограничений. Иностранные граждане могли пересечь границу по такому документу только через некоторые погранпункты в Дальневосточном федеральном округе, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Калининградской областях. При этом они не могли покидать пределы этих регионов. Теперь электронная виза будет действовать по всей России.

Оформить электронную визу можно будет онлайн для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок. Для её получения не потребуется приглашений, брони в отеле или каких-либо других документов, подтверждающих цель путешествия. Срок оформления займёт не более четырёх дней. Консульский сбор составит 40 долларов. Детям до 6 лет визу оформят бесплатно.