Туризм

Турпоток в майское «Михайловское» превысил показатели «доковидного» года

Без малого 30,5 тысяч посетителей приняли в майские праздничные и выходные дни в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». Это больше, чем даже за тот же период в «доковидном» 2019 году, рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в службе музейной, экскурсионной и методической работы.

В усадьбе поэта. Фото: музей-заповедник «Михайловское»

В экскурсионном бюро «Михайловского» детализировали: почти треть из гостей прибыла в музей в составе организованных групп (10 079 человек), остальные приехали в Святогорье поодиночке, семьями или небольшими компаниями (20 389 посетителей). Традиционно, большая часть туристов, более 80% от общего потока — взрослые. Школьников и дошкольников, побывавших (в основном вместе с родителями) в Святогорье в эти праздничные и выходные дни, насчитали только 4713 и 840 человек соответственно. В заповеднике при этом отметили, что большую часть детей, преимущественно учащихся средних и старших классов, привозят к Пушкину не весной и даже не в месяцы летних каникул, а в дни так называемой золотой осени, так ярко воспетой поэтом.

В службе музейной, экскурсионной и методической работы также отметили интерес гостей к программам, которые сотрудники «Михайловского» включили в праздничную афишу мая. Так, новое занятие «Ямщик сидит на облучке», проводили десять раз.

На занятии «Ямщик сидит на облучке» в музейном комплексе в Бугрово. Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Фольклорную программу «Ягорий-свет» «играли» в музее пять раз, а «Красные посиделки» пришлось даже устроить сверх заявленного в афише по просьбе туристов, наслышанных об этой реконструкции «красных вечерок», воссозданных по методическим рекомендациям псковского ГубОНО 1927 года.

«Красные посиделки». Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Напомним, что в ближайшие дни — уже в конце этой недели, 15 мая — гостей в «Михайловском» ждут на программы международной акции «Ночь музеев».