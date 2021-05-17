Туризм

Турция предложила России в первую очередь возобновить полеты на курорты

Турция предложила России модель создания условий для безопасного туризма, которая применялась ранее по отношению к Германии. Согласно этой модели, полеты будут возобновлены в первую очередь в курортные регионы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра культуры и туризма Турции Мехмета Нури Эрсоя.

Россия из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в Турции ограничила авиасообщение с этой страной с 15 апреля по 1 июня. Как сообщили 17 мая в секретариате российского вице-премьера Татьяны Голиковой, она провела встречу с Эрсоем и главным внешнеполитическим советником президента Турции Ибрагимом Калыном. Отмечалось, что для оценки ситуации и перспектив возобновления авиасообщения в Турцию будет направлена делегация из РФ.

«Как известно, российские туристы в основном прилетают в Анталью, Бодрум, Даламан и реже - в Измир. Если посмотреть на ежедневный прирост новых случаев заражения COVID-19 в этих регионах, то видно, что там на 50% ниже среднего показателя по Турции. К тому же там отели в основном работают по системе "все включено"... На первом этапе предлагаем начать полеты в эти аэропорты, потом уже распространить на всю Турцию», - сказал Мехмет Нури Эрсой.

По его словам, авиасообщение в дальнейшем можно будет расширить до других аэропортов, по мере того как будут удовлетворены требования российской стороны.

«Мы запустили эту систему с Германией, она оказалась очень успешной. Это же мы предложили российской стороне. Конечно, все зависит от решения властей России. Это зависит от их политики в области здравоохранения и от тех решений, которые они дадут по трафику, мы будем следовать им», - добавил Эрсой.

Суточный прирост заболеваемости 16 апреля в Турции показал максимум с начала пандемии, составив 63 082 случая, после чего начал постепенно снижаться. Накануне он опустился до 7 839, достигнув минимального значения за три последних месяца. Ранее в Турции был объявлен самый длительный с начала пандемии локдаун - с 29 апреля до 17 мая из-за роста заболеваемости коронавирусом. Как ранее сообщило МВД Турции, ограничительные меры будут отменяться постепенно. До 1 июня сохраняется ежедневный комендантский час с 21.00 до 5.00 и круглосуточный комендантский по субботам и воскресеньям.