Туризм

Пскович вышел в финал всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства»

В финале конкурса «Мастера гостеприимства» за победу поборется участник из Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Финал всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» пройдет в Нижнем Новгороде с 8 по 10 июня. За победу будут бороться 200 участников со всей страны. Среди них Анвар Зуфаров из деревни Паниковичи.

Всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства» проводится для тех, кто развивает туризм и сферу гостеприимства в России. В 2021 году на конкурс поступило почти 30 000 заявок, и только 200 человек, показавшие лучшие результаты на этапе очных испытаний и представившие свои проекты, примут участие в финальном этапе. Победители конкурса получат в наставники именитых рестораторов, отельеров и управленцев в сфере гостеприимства, смогут выиграть образовательный сертификат, получить приглашение на стажировку и работу в ведущие компании и организации, выиграть грант на реализацию своих проектов.

Заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков отмечает, что в этом году участники конкурса демонстрируют сильные проработанные проекты, поэтому конкуренция в финале будет очень высока. «Планируя второй сезон конкурса «Мастера гостеприимства», организаторы большое внимание уделили проектам участников. Выросло количество номинаций и партнеров, которые формируют запрос на выработку решений проблем, стоящих перед крупными организациями в реальной жизни. В этом году такие запросы мы получили от Росконгресса, Роскосмоса, авиакомпаний "Аэрофлот" и "Россия"», - рассказал Антон Сериков.

Также он добавил, что в этом году были повышены требования при подаче проектов и участникам предложили большую образовательную программу, направленную на подготовку и доработку проектов. «Все это способствовало высокому уровню проектов, которые были представлены на полуфиналах. Можно констатировать, что уровень проектов вырос, кроме этого, они стали более разнообразными и нестандартными. Надеемся, что большинство из них будет реализовано и привлечет туристов в регионы России», – сказал Антон Сериков.

Партнерами конкурса выступают Ростуризм, Росмолодежь и Общенациональный союз индустрии гостеприимства (ОСИГ). Победители конкурса получат поддержку от учредителей номинаций, в этом году ими стали: Роскосмос, Росконгресс, Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Русское географическое общество, авиакомпания «Россия», сеть отелей Azimut, Национальная академия гостеприимства, Федеральное агентство по туризму, Федеральное агентство по туризму и правительство Мурманской области, муниципальный округ Анапа и Международный эногастрономический центр, Клуб инвесторов туриндустрии, комитет по туризму города Москвы. Конкурс «Мастера гостеприимства» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».