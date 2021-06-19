Туризм

Почти 40% туристов хотят поменять планы на отпуск из-за коронавирусных ограничений

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, как на планы россиян повлияли новые ограничения и требования к туристам, которые вводятся в разных регионах России из-за пандемии. В опросе, который прошел на сайте сервиса, приняли участие 1 628 человек.

По данным сервиса, примерно треть опрошенных готова смириться с ограничениями: 11% сдадут ПЦР-тесты и поедут, куда и планировали, а еще 23% сделали или сделают в ближайшее время прививку и также отправятся отдыхать туда, куда собирались изначально.

При этом почти 40% опрошенных теперь раздумывают о том, чтобы поменять планы. Так, 11% респондентов поменяют место отпуска и поедут в такой регион России, где не будет ограничений. Еще 12% теперь лучше отправятся за границу, а 14% вовсе откажутся от поездок и проведут отпуск дома. В свою очередь 29% респондентов сообщили, что и так никуда не собирались ехать в отпуск.

Опрос, который сервис Туту.ру проводил в мае, показал, что большинство россиян запланировало провести отпуск на даче или в деревне: такими планами поделились 28% респондентов. Еще 20% вообще не планировали брать отпуск летом. Каждый пятый был намерен отдохнуть на море и поехать в Крым или на курорты Краснодарского края. На Кавказ хотели отправиться 5% респондентов, а в поездки по крупным туристическим городам России – 4% опрошенных. О том, что им в целом все равно где отдыхать, лишь бы было поменьше людей, рассказали 9% участников опроса, а еще 3% будут прятаться от жары и поэтому поедут куда-нибудь на север. Примерно каждый десятый был настроен поехать в отпуск за границу.