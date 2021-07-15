Туризм

Железнодорожники готовят новые турпоезда из Москвы на Северо-Запад России

Железнодорожники готовят к запуску новые туристические поезда по маршрутам Москва - Печоры - Псков - Великий Новгород - Углич - Москва и Москва - Петрозаводск - Сортавала - Выборг - Москва.

«Готовятся новые туристические поезда Москва - Печоры - Псков - Великий Новгород - Углич - Москва, Москва - Петрозаводск - Сортавала - Выборг - Москва», - цитирует «Интерфакс» сообщение корпоративного издания ОАО «Российские железные дороги».

За год между летними периодами 2020 и 2021 годов пассажирам предложили более 20 туристических маршрутов. Мультимодальные туры у РЖД есть на остров Валаам, на курорты Приэльбрусья.

«Комплексные туристические продукты, основанные на комфортной логистике и востребованных программах, сегодня становятся все более популярными. В сотрудничестве с Федеральным агентством по туризму РФ, администрациями регионов и туроператорами мы разрабатываем предложения для путешествий в формате "поезд-отель"», - отметил замглавы РЖД Дмитрий Пегов.