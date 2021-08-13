Туризм

Спрос на летний отдых в санаториях Псковской области вырос на 63%

Число запросов на летний отдых в санаториях Псковской области в этом году выросло на 63% по сравнению с прошлым годом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили специалисты аналитического агентства «ТурСтат».

По запросам на санаторно-курортный отдых этим летом Псковская область находится на пятом месте в Северо-Западном федеральном округе. По данным портала санатории-россии.рф, в топ-5 на Северо-Западе по запросам летнего отдыха в санаториях также входят Ленинградская область, Калининградская область, Карелия и Санкт-Петербург.

Рейтинг составлен на основе анализа статистики запросов на летний отдых в санаториях России.