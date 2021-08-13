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Туризм

О «городском налоге» для туристов рассказали в администрации Пушкиногорского района

21.08.2021 20:00|ПсковКомментариев: 0

Информацию о «городском налоге» администрация Пушкиногорского района, отвечая на вопрос туристки, разместила в социальных сетях.

«В администрацию обратилась жительница другого города в просьбой уточнить информацию по "городскому налогу", который ей предложили оплатить за размещение в гостинице Пушкинских Гор», - рассказали в администрации.

Комнату в отеле женщина хотела выкупить через специальный сайт для бронирования гостиничных номеров.

«Иногда "городской налог" еще называют туристическим сбором. При этом, в зависимости от города может составлять разные суммы в сутки. Например в Алтайском крае это 30 рублей в сутки, в Краснодарском крае - 10, а в Ставропольском крае - 50 рублей. В то же время, в Венеции он держится на уровне 4,5 евро, в Париже - 2,48 евро, а в Берлине – 5% от стоимости проживания», - пояснили в администрации.

Однако в Пушкинских Горах такого налога нет. Забронировать гостиничный номер без переплат можно, позвонив напрямую в любую гостиницу района, подчеркнули в администрации.

Теги: #туризм #Пушкинские Горы #налоги #пушкиногорский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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