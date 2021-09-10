Туризм

Регина Тодоренко и Тимур Родригез побывали в Мальской долине

Ведущие программы «Орел и Решка», которые приехали на съемки в Псковскую область, разместились в парке активного отдыха «Мальская долина». Об этом сообщается в группе парка в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа «Мальская долина. Псков. Парк активного отдыха» в соцсети «ВКонтакте»

«Ведущие программы Регина Тодоренко и Тимур Родригез разместились в "Мальской долине" и отведали блюда нашего шеф-повара. Самое время окунуться в активные впечатления от даунхилла», - рассказали в администрации парка.

Парк активного отдыха располагается в Печорском районе Псковской области, на территории памятника природы Псковской области «Изборско-Мальская долина».

Ранее сообщалось, что один из новых выпусков тревел-шоу «Орел и решка. Россия» посвятят Псковской области. Съемочная группа планирует работать в регионе в течение трех дней.

Фото: инстаграм-аккаунт kuzminprosport