Туризм

Один из выпусков «Орла и решки» посвятят Псковской области

Один из новых выпусков тревел-шоу «Орел и решка. Россия» посвятят Псковской области. Сегодня, 27 сентября, ведущие Тимур Родригез и Регина Тодоренко приехали в Псковскую область из Москвы на поезде.

Руководитель Туристского информационного центра Псковской области Лариса Семашко в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказала, что съемочная группа планирует работать в регионе в течение трех дней.

По предварительной информации, съемки программы, кроме Пскова, пройдут в Изборске, Мальской долине и Пушкинских Горах.

Отметим, что приезд съемочной группы тревел-шоу «Орел и решка. Россия» в Псковскую область стал возможен благодаря работе, проводимой Туристским информационным центром региона.