Туризм

В России разработают национальные стандарты в сфере безопасности туризма

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму разработать национальные стандарты в сфере безопасности туризма. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Дмитрий Чернышенко. Фото: пресс-служба правительства России

«Приоритетная задача правительства – активно развивать внутренний туризм. У нас заработал национальный проект “Туризм и индустрия гостеприимства”: идет подготовка мастер-планов территорий, инвесторы могут воспользоваться льготными кредитами, строя новые объекты во всех уголках нашей страны, а регионы воспользоваться комплексом инструментов по реализации туристического потенциала. Наряду с растущим турпотоком внутри страны правительство видит важной задачей формирование условий, при которых туристическая отрасль будет функционировать, строго следуя принципу безопасности для граждан. Это касается как вопросов качества оказания туристических услуг, так и услуг в разрезе отдельных видов туризма. В этой связи мною дано поручение Ростуризму разработать национальные стандарты в сфере безопасности туризма, которые должны учитывать передовой международный опыт в этой области, а также особенности туристической составляющей в регионах России», – сообщил вице-премьер.

В поручении, срок исполнения которого до конца октября текущего года, указывается необходимость включения национальных стандартов в сфере туризма в программу национальной стандартизации на 2022 год.

Дмитрий Чернышенко также отметил, что глава Ростуризма по его поручению сейчас активно прорабатывает вопросы безопасности в регионах Северного Кавказа, а также Турции, куда традиционно идет большой турпоток из России.