«Мы путешествовали во времени»: выпуск «Орла и Решки» о Псковской области вышел в эфир

Новый выпуск тревел-шоу «Орел и Решка. Россия» посвятили Псковской области. Выпуск с участием ведущих Регины Тодоренко и Тимура Родригеза вышел в эфире телеканала «Пятница» сегодня, 30 октября. «Золотая» карта по итогам подбрасывания монеты досталась Регине Тодоренко.
Фото здесь и далее: «Орел и Решка. Россия» / телеканал «Пятница»
Главную достопримечательность – Псковский кремль – Тимур Родригез осмотрел на каяке со стороны реки Великой. «Какой Кремль отсюда величественный», - заметил он. Кроме того, ведущий погулял на территории Кремля, где погрузился в роль «псковского стрельца», попробовал себя в метании копья и подержал в руках бердыш.
В это время Регина Тодоренко пообедала в «трапезных палатах» одного из псковских ресторанов. Ведущая попробовала винегрет с копченым угрем, маринованный в 12 травах телячий язык, грузди с моченой морошкой и редькой, оладьи, цыпленка и котлеты из судака.
«Княжна сыта! Меня не то, что самолет не поднимет… Мой муж не поднимет!» - прокомментировала Регина Тодоренко.
Затем она посетила аэродром «Середка». Вместе с пилотом на небольшом самолете ведущая взлетела над Псковским озером.
Приземлилась Регина Тодоренко в Мальской долине, где ее ждала прогулка на вездеходах и мастер-класс по даунхиллу – скоростному спуску с горы на велосипеде.
В это время Тимур Родригез посетил Изборск, осмотрел местную крепость, которая, по его замечанию, «обезоруживает тишиной и умиротворением», и перекусил блинами в музейном кафе.
Затем Тимур Родригез и Регина Тодоренко посетили музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» и осмотрели местные достопримечательности: дом семьи поэта, деревню Бугрово, дом-музей «Тригорское», музей-мельницу и так далее.
«Мы путешествовали во времени», - подчеркнул Тимур Родригез, подводя итоги путешествия в Псковской области. «Так грустно отсюда уезжать…» - добавила Регина Тодоренко.